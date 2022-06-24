ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü iki farklı alanda üçüncülük elde etti - Son Dakika
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ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü iki farklı alanda üçüncülük elde etti

24.06.2022 14:35
ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü iki farklı alanda üçüncülük elde etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2 grup, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Mühendislik Fakültesi'nden mezun öğrenci Öyküsu Atılgan adına düzenlenen 2'nci Lisans Bitirme Tezi Poster Yarışması'nda 3'üncü oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2 grup, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Mühendislik Fakültesi'nden mezun öğrenci Öyküsu Atılgan adına düzenlenen 2'nci Lisans Bitirme Tezi Poster Yarışması'nda 3'üncü oldu.

'Probiyotikli Deve Sütlü Fonksiyonel Dondurma Üretimi' konusu üzerine Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulca danışmanlığında çalışan Monica Bayrakçıoğlu ve Oğuzhan Yıldırım deneysel çalışma alanında 3'üncülük ödülünü almaya hak kazandı. 'Clean Label on Meat and Meat Products' konusu üzerine Ar. Gör. Aslı Zungur Bastıoğlu danışmanlığında çalışan Ezgi İşeri ve Özgül Gerçeker derleme alanında 3'üncülük ödülünü almaya hak kazandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

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ADÜ Atça MYO 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti ADÜ Atça MYO 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti MYO öğrencilerinin projesine ödül MYO öğrencilerinin projesine ödül
Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, İzmir, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü iki farklı alanda üçüncülük elde etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü iki farklı alanda üçüncülük elde etti - Son Dakika
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