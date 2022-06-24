'Probiyotikli Deve Sütlü Fonksiyonel Dondurma Üretimi' konusu üzerine Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulca danışmanlığında çalışan Monica Bayrakçıoğlu ve Oğuzhan Yıldırım deneysel çalışma alanında 3'üncülük ödülünü almaya hak kazandı. 'Clean Label on Meat and Meat Products' konusu üzerine Ar. Gör. Aslı Zungur Bastıoğlu danışmanlığında çalışan Ezgi İşeri ve Özgül Gerçeker derleme alanında 3'üncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, İzmir, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü iki farklı alanda üçüncülük elde etti - Son Dakika

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