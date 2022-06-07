ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü - Son Dakika
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ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü

07.06.2022 13:23
ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın Adnan Mendres Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü olan ADÜ Kadın Plaj Voleybolu Takımı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın Adnan Mendres Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü olan ADÜ Kadın Plaj Voleybolu Takımı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Erkek Plaj Voleybolu Takımının da yer aldığı ziyarette, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yıldız ve Öğretim Görevlisi Vedat Şentürk bulundu.

ADÜ'nün adının 'şampiyonlar okulu' olarak anıldığını ve son günlerde gelen başarı haberleri ile bu unvanın güç kazandığını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduğunu ifade etti. Aldemir, ADÜ'ye gurur yaşatan başarılarından dolayı emeği olan tüm sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve öğrencilerin büyük bir aidiyet duygusu ile mücadele ettiklerini belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü
ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü
ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Takımları Rektör Aldemir ile görüştü - Son Dakika

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