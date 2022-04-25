ADÜ MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti

25.04.2022 10:00
ADÜ MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın katılımıyla Koordinatör Atça Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serdar Paşa'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, meslek yüksekokullarında açılması planlanan yeni program önerileri ve daha önce açılıp öğrenci alımına kapalı durumda bulunan programların öğrenci alımına açılması konuları değerlendirildi. Toplantı, Sayıştay 2. Dairesi'nin meslek yüksekokullarında idari görev alan akademisyenlerin mali haklarına ilişkin kararının görüşülmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti
ADÜ MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi, Mehmet Aydın, Rektör, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika


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