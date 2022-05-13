ADÜ öğrencisi Oygür, viyolonsel dalında birincilik ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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ADÜ öğrencisi Oygür, viyolonsel dalında birincilik ödülüne layık görüldü

13.05.2022 11:18
ADÜ öğrencisi Oygür, viyolonsel dalında birincilik ödülüne layık görüldü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda Viyolonsel Dalı'nda kendi yaş kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda Viyolonsel Dalı'nda kendi yaş kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, Bosna Hersek'te çevrim içi olarak gerçekleştirilen Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda Viyolonsel Dalı'nda kendi yaş kategorisinde birincilik ödülü ile ödüllendirildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Dr. Öğretim Üyesi Özgür Elgün'ün öğrencisi olan Dilay Ra Oygür'ü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

ADÜ öğrencisi Oygür, viyolonsel dalında birincilik ödülüne layık görüldü
ADÜ öğrencisi Oygür, viyolonsel dalında birincilik ödülüne layık görüldü

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Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ öğrencisi Oygür, viyolonsel dalında birincilik ödülüne layık görüldü - Son Dakika


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