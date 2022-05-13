ADÜ öğrencisi Oygür, viyolonsel dalında birincilik ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda Viyolonsel Dalı'nda kendi yaş kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, Bosna Hersek'te çevrim içi olarak gerçekleştirilen Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda Viyolonsel Dalı'nda kendi yaş kategorisinde birincilik ödülü ile ödüllendirildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Dr. Öğretim Üyesi Özgür Elgün'ün öğrencisi olan Dilay Ra Oygür'ü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN