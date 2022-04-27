ADÜ Öğretim Üyesi Erdem'in kitabı yayımlandı - Son Dakika
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ADÜ Öğretim Üyesi Erdem'in kitabı yayımlandı

27.04.2022 18:01
ADÜ Öğretim Üyesi Erdem'in kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem'in 13 Aralık 2020'de hayatını kaybeden kardeşi Şuayip Erdem için yazdığı 'Dünyada ve Türkiye'de Eğitim Sendikası ve Sendikacılığı' adlı kitabı yayımlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem'in 13 Aralık 2020'de hayatını kaybeden kardeşi Şuayip Erdem için yazdığı 'Dünyada ve Türkiye'de Eğitim Sendikası ve Sendikacılığı' adlı kitabı yayımlandı.

Bir çıkar örgütü olarak sendikanın örgütlü mücadeleyle elde ettiği kazanımlarla çalışanlar başta olmak üzere toplumdaki tüm bireyleri ve kesimleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğini belirten Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, "Sendika, örgütlü mücadeleyle üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakta ve geliştirmektedir. Sendika, gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere kadar örgütlü mücadeleyle tüm çalışanların hak ve çıkarlarını korumada ve geliştirmede anahtar konumundadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde sendika, çalışanların örgütlenme bilincinin gözle görülür, elle tutulur hale gelmesi, halk deyimiyle ete ve kemiğe bürünmesidir" dedi.

Eğitim sendikasının, toplumun geleceği olarak nitelendiren yeni nesile eğitim hizmetini sağlayan eğitim iş görenlerinin hak ve çıkarlarını örgütlü mücadeleyle koruduğunu ve geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, "Eğitim iş göreni olarak öğretmenler, sendikal mücadelede ön safhada ve etkin olmakta, eğitim sendikalarında üye çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu durum eğitim sendikası ve sendikacılığının öğretmen sendikası ve sendikacılığı olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. Öğretmenlerin toplumdaki bireylere sivil toplum ve sivil toplum örgütlenme bilinci verme sorumluluğunu üstlenmesi, bir sivil toplum örgütü olan eğitim sendikasının kuruluşunda ve eylemlerinde öncü ve etkin olmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada eğitim sendikası ve sendikacılığı dünya ve Türkiye ölçeğinde ele alınarak irdelenmiştir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Öğretim Üyesi Erdem'in kitabı yayımlandı - Son Dakika


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