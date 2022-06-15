ADÜ Psikoloji lisans öğrencileri sempozyumu düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından dördüncüsü düzenlenen 'Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Lisans Öğrencileri Sempozyumu' gerçekleştirildi.

Sempozyuma; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Erdan ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacer Harlak başta olmak üzere Doç. Dr. Cennet Şafak Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Gün Pakyürek ve toplamda 70'e yakın öğretim elemanı ve öğrenci ilgi gösterdi.

Psikoloji lisans programında yürütülen Sosyal Psikolojide Araştırma, Deneysel Psikolojide Araştırma, Araştırma Uygulamaları ve Bitirme Tezi dersleri çerçevesinde öğrenciler, öğretim elemanları danışmanlığında yürüttükleri bilimsel araştırmaları, her yıl Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen 'Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Lisans Öğrencileri Sempozyumu' başlıklı bilimsel toplantı aracılığıyla ilgililerle paylaştı.

Sempozyumda Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinin ve öğretim elemanlarının danışmanlığında öğrenciler tarafından bilimsel araştırma metodolojisine uygun olarak yürütülen toplam 16 bitirme tezi ve araştırma sunularak tartışıldı. - AYDIN