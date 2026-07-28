ADÜ Rektörü Yemekhane İncelemesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, merkez yemekhanesinde yürütülen hizmetleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme ziyaretine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti. Ziyaret kapsamında yemekhanenin fiziki şartları, sunulan hizmetlerin işleyişi ve hizmet kalitesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, öğrenci ve personelin sağlıklı, güvenli ve kaliteli yemek hizmetinden faydalanmasının önemine dikkat çekerek, hizmet standartlarının sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.