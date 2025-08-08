ADÜ Tıp Fakültesi Akredite Olmayı Başardı - Son Dakika
ADÜ Tıp Fakültesi Akredite Olmayı Başardı

ADÜ Tıp Fakültesi Akredite Olmayı Başardı
08.08.2025 11:06
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, kalite odaklı eğitimle uluslararası akreditasyon aldı.

Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), sağlık bilimleri alanındaki kalite odaklı eğitim anlayışı ve topluma hizmet misyonuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu vizyonun somut yansımalarından biri olarak ADÜ Tıp Fakültesi, tıp eğitimi alanında en prestijli kalite belgelerinden biri olan akreditasyonu alarak ulusal ve uluslararası düzeydeki başarısını tescillemiş oldu.

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan fakülte, eğitim-öğretim kalitesinin evrensel standartlarla örtüştüğünü belgeledi. Bu akreditasyon, öğrencilere bilimsel temelli, etik değerlere bağlı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillendirilmiş bir eğitim sunulduğunu resmi olarak ortaya koyuyor. Sürekli iyileşmeyi ve mükemmelliği hedefleyen bir eğitim anlayışının göstergesi olan bu gelişme, ADÜ'nün araştırma üniversitesi vizyonuna katkı sağlayan önemli bir dönüm noktası niteliğini taşıyor.

Stratejik konum, güçlü akademik kadro, modern altyapı

Stratejik konumu, nitelikli akademik kadrosu ve gelişmiş araştırma imkanlarıyla ADÜ Tıp Fakültesi, Ege Bölgesi'nin sağlık eğitimi alanındaki yükselen yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca modern laboratuvarlar, simülasyon merkezleri, hasta odaklı klinik eğitim modeli ve uluslararası yayınlarla desteklenen araştırma projeleri sayesinde fakülte, genç hekim adaylarına hem teorik hem de uygulamalı bilgi kazandırıyor. ADÜ Hastanesi ile entegre çalışan fakülte ise Aydın ve çevre illere sunduğu nitelikli sağlık hizmetleriyle bölgenin önemli bir sağlık üssü haline gelmiş bulunuyor.

Rektör Kent'in öncülüğünde hastanede beş yeni yatırım başladı

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in öncülüğünde ADÜ Hastanesi'nin beş farklı noktasında eş zamanlı yatırım ve yapılaşma süreci başlatıldı. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, fiziki altyapıyı güçlendirmek ve hizmet kapasitesini genişletmek amacıyla planlanan bu çalışmalar, ADÜ Hastanesi'nin büyüme vizyonunun somut göstergeleri olarak öne çıkıyor. Yeni poliklinik ve laboratuvar binası, acil servis yanına yapılacak kafeterya, banka tipi vezneler, sağlık kurulu birimleri, yangın söndürme sistemleri ve çocuk diyaliz alanı gibi kritik öneme sahip projelerde, idari ve teknik birimlerin iş birliğiyle inşaat süreci hızla ilerliyor. Ege Bölgesi'nin en güçlü hastaneleri arasında yer alan, Aydın ve çevre illerden gelen hastalara da hizmet sunan ADÜ Hastanesi, 7/24 esasına göre kapsamlı ve özverili çalışmalarıyla her yıl binlerce hastaya hizmet veriyor.

"Hastanemizi kendi toprağında büyütüyoruz"

Yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent şunları kaydetti: "Tıp Fakültemizin aldığı akreditasyon, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde kalite odaklı büyümesinin bir göstergesidir. Araştırma Üniversitesi misyonumuz doğrultusunda, Tıp Fakültemiz hem bilimsel üretim kapasitesi hem de nitelikli insan kaynağı yetiştirme gücüyle bu vizyonun en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Hastanemiz ise sadece bir sağlık kurumu değil; üniversitemizin toplumla buluştuğu en güçlü yüzüdür. Bu yatırımlarla hem sağlık hizmeti kalitesini artırıyor hem de akademik ve teknik altyapıyı çağın ihtiyaçlarına uygun hale getiriyoruz. Hastanemizi kendi toprağında büyütmek, kurumsal kimliğimizi güçlendirmekle kalmayıp; bölgemize ve ülkemize kalıcı katkılar sunma hedefimizin de bir parçasıdır. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum"

"Geleceğin hekimlerini geleceğin üniversitesinde yetiştiriyoruz"

Kalite odaklı eğitim yaklaşımı, güçlü akademik kadro ve modern sağlık hizmeti altyapısıyla ADÜ Tıp Fakültesi; sadece bugünün değil, yarının da hekimlerini yetiştirmeye devam ediyor. Hem öğrencilere hem de akademik iş birliklerine sunduğu cazip fırsatlarla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ege'nin yükselen değeri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

ADÜ Tıp Fakültesi Akredite Olmayı Başardı

24 saat son dakika haber yayını
