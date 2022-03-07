ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

07.03.2022 16:42
ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2-6 Mart 2022 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen A Klasman Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stilde Türkiye 2.'si, Serbest Stilde Türkiye 3.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2-6 Mart 2022 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen A Klasman Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stilde Türkiye 2.'si, Serbest Stilde Türkiye 3.'sü olarak grekoromen stilde Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

ADÜ'nün adının uluslararası alanda yer almasının memnuniyetini yaşadığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Şampiyonlar Okulu' olarak anılan Spor Bilimleri Fakültemizin başarıları ile bu unvana layık olduğunu ispatladığını, bununda gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Rektör Aldemir, "Tüm sporcularımızı tebrik eder, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Burçin Ölçücü'ye, hocalarımız Prof. Dr. Mehmet Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Alpay Bülbül'e sporcularımızın yetişmesinde gösterdiği emekler dolayısıyla teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

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Gazi Üniversitesi, Dünya Kupası, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ 'Üniversitelerarası Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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