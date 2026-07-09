ADÜ Veteriner Fakültesi\'nde Online Randevu Sistemi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'nde online randevu sistemi hizmete açıldı. Yeni uygulamayla muayene ve diğer işlemler için internet üzerinden randevu oluşturabilecek.

ADÜ Veteriner Fakültesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile kabul süreçlerinin daha planlı yürütülmesi ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Geçiş süreci boyunca randevusuz kabul bir süre daha devam edecek. Ancak hastaneye başvuran randevular öncelikli olarak değerlendirilirken, randevusuz başvurular ise klinik yoğunluğuna göre sıraya alınacak.

Öte yandan, hastane bünyesinde hizmet veren WhatsApp ve Destek Hattı üzerinden de randevu ve başvuru sürecine ilişkin bilgi alınabileceği ifade edildi. Ayrıca hastanede gerçekleştirilen radyografi ve tomografi görüntüleme kayıtlarına da sistem üzerinden erişim sağlanabileceği bildirildi. - AYDIN