ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi - Son Dakika
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ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi

29.06.2022 13:29
ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Yapay Zeka Topluluğu, Adnan Menderes'in anısına kurulan Demokrasi Müzesi'ni gezerek, müze hakkında bilgi sahibi oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Yapay Zeka Topluluğu, Adnan Menderes'in anısına kurulan Demokrasi Müzesi'ni gezerek, müze hakkında bilgi sahibi oldu.

Öğrenciler ziyarette, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in biyografisi esas alınarak hazırlanan müzede Menderes'in aile kökenleri, çocukluğuna dair bilgiler, Aydın'da verdiği Milli Mücadele kahramanlıkları, evliliği, çiftlik hayatı ve siyasi yaşamına dair bilgi aldı. Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan'ın öğrencilerle birlikte katıldığı gezide ADÜ'de adını veren demokrasi şehidimiz ve merhum Başvekil Adnan Menderes'in öğrenciler tarafından daha yakinen tanınması ve geçmiş değerlerimizle öğrenciler arasında bir bağ kurulabilmesi amaçlandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi - Son Dakika
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