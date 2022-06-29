Öğrenciler ziyarette, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in biyografisi esas alınarak hazırlanan müzede Menderes'in aile kökenleri, çocukluğuna dair bilgiler, Aydın'da verdiği Milli Mücadele kahramanlıkları, evliliği, çiftlik hayatı ve siyasi yaşamına dair bilgi aldı. Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan'ın öğrencilerle birlikte katıldığı gezide ADÜ'de adını veren demokrasi şehidimiz ve merhum Başvekil Adnan Menderes'in öğrenciler tarafından daha yakinen tanınması ve geçmiş değerlerimizle öğrenciler arasında bir bağ kurulabilmesi amaçlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Demokrasi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi - Son Dakika

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