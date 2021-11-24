ADÜ Ziraat Fakültesi, İtalya'da Avrupa Birliği tarafından desteklenen çalıştayda temsil edildi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekan V. Parof. Dr. İbrahim Gençsoylu, koordinatörlüğü Aydın Valiliği tarafından yapılan Sürdürülebilir Tarım ve Kalkınma için Sosyal Ekonominin geliştirilmesi projesi kapsamında İtalya'nın Cmapobasso şehrinde yapılan çalıştaya katıldı.

Portekiz, İspanya ve İtalya'nın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; tarımda eğitim deneyimleri, sosyal ve sürdürülebilir tarım uygulamaları, kültürlerarası tarım, sosyal tarım, arıcılık, çoklu fonksiyonlu tarım, gezen tavuk üretimi, trüf mantarları, tarım atıklarının sanatsal dönüşümü gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi ve karşılıklı bilgi aktarımları yapıldı. Ayrıca, Molise Üniversitesi Ziraat, Çevre ve Besin Bilim Fakültesi'nde de incelemelerde bulunuldu.

Çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirten Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gençsoylu, Molise Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile görüşme yaptıklarını ve yakın zamanda Erasmus Değişim Programı kapsamında çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Çalıştaya, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, AYTER A.Ş. Başkanı Ali Metin Akar ve Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Reyhan Gülpınar ve Emre Özceylan katıldı. - AYDIN