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ADVAK'tan 30 öğrenciye burs - Son Dakika

ADVAK'tan 30 öğrenciye burs

25.12.2021 10:19
ADVAK'tan 30 öğrenciye burs

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'nın (ADVAK) yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Adnan Menderes Üniversitesi fakülte dekanları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 750 TL burs verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'nın (ADVAK) yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Adnan Menderes Üniversitesi fakülte dekanları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 750 TL burs verildi.

Pandemi koşulları sebebiyle bir defaya mahsus olarak verilen bursun devam etmesi için destekleri beklediğini belirten ADVAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren, "Üniversitemiz vakfına Aydın'lı hayırseverlerin yapmış olduğu yardımların toplamı ile fakülte dekanlarımız tarafından belirlenen otuz öğrencimize burs imkanı sağladık; bu vesile ile hayırseverimize teşekkür ederim. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımlarımızın devam edebilmesi için Aydın'lı hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi. - AYDIN

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Adnan Menderes Üniversitesi, Türk Lirası, Pandemi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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