 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AFAD, 746 kişiye koordineli çalışma ve olay yeri yönetimi eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD, 746 kişiye koordineli çalışma ve olay yeri yönetimi eğitimi verdi

Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye İtfaiye Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan 746 kişiye koordineli çalışma ve olay yeri yönetimi eğitimi verdi.

AFAD, 746 kişiye koordineli çalışma ve olay yeri yönetimi eğitimi verdi
22.12.2023 - 13:42,
Abone Ol

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından 746 kişiye "Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi" eğitimi verildi.

AFAD görevlileri koordinasyonunda yürütülen eğitime İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye İtfaiye Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan 746 kişi katıldı. Eğitim çerçevesinde çalışanlara büyük trafik kazalarında Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi hakkında bilgiler verdi. Kurum müdürlüklerinde görevli personellere olay yerinde doğru ve hızlı müdahale etme ve güvenlik önlemlerini alma, sürekli iletişim halinde olma konularında bilgilendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, AFAD, Güvenlik, Acil Durum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD, 746 kişiye koordineli çalışma ve olay yeri yönetimi eğitimi verdi - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:29
Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD, 746 kişiye koordineli çalışma ve olay yeri yönetimi eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement