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AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü Konteyner Kent Görevlilerine Yangın Söndürme Eğitimi Verdi - Son Dakika
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AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü Konteyner Kent Görevlilerine Yangın Söndürme Eğitimi Verdi

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü, konteyner kentlerin yönetiminde çalışan kişilere yangın söndürme eğitimi verdi. Eğitim sonrası görevlilere yangın söndürme tüpleri kullanma becerisi kazandırıldı.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü Konteyner Kent Görevlilerine Yangın Söndürme Eğitimi Verdi
24.01.2024 - 16:34,  Güncelleme: 16:38
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AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından konteyner kentlerin yönetiminde çalışan kişilere yangın söndürme eğitimi verildi.

6 Şubat depremi sonrası Adıyaman'da evleri hasar alan vatandaşların barına bileceği konteyner kentlerin oluşturulması sonrası AFAD ekipleri tarafından yangın tatbikatı ve yangın söndürme eğitimleri verilmeye başlandı. Konteyner kentlerde bulunan görevlilere yönelik verilen eğitimler sonrası güvenli alanda ateş yakıldı. Alevlerin yükseltilmesi sonrası konteyner kent görevlilerine yangın söndürme tüpleri kullandırıldı. Eğitimden geçen görevliler, konteyner kentlerde yaşanabilecek yangınlarda alevlere anında müdahale edebilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü Konteyner Kent Görevlilerine Yangın Söndürme Eğitimi Verdi - Son Dakika
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