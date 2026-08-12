AFAD'dan Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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AFAD'dan Arama Kurtarma Eğitimi

AFAD\'dan Arama Kurtarma Eğitimi
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AFAD Tekirdağ, Velimeşe OSB personeline Enkazda Arama Kurtarma eğitimi vererek afet farkındalığı artırıyor.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde kurum ve kuruluşlara yönelik afet farkındalığı ile arama kurtarma eğitimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Kentsel Arama ve Kurtarma alanında hafif seviye ekip sınav sürecine hazırlanan Velimeşe Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü personeline yönelik Enkazda Arama Kurtarma Temel Eğitimi gerçekleştirildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, muhtemel afet ve acil durumlarda enkaz alanında güvenli şekilde çalışma, arama kurtarma faaliyetlerinin temel aşamaları ve ekip çalışmasının önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim programında katılımcılara enkazda arama ve kurtarma tekniklerinin yanı sıra afet sırasında kullanılabilecek temel ekipmanlar hakkında da bilgi verildi. Ayrıca afet ve acil durumlarda barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik çadır kurulumu konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

AFAD ekipleri, enkaz alanında görev yapan personelin öncelikle kendi güvenliğini sağlamasının, olay yeri değerlendirmesinin doğru yapılmasının ve ekip koordinasyonunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitim kapsamında katılımcıların, karşılaşabilecekleri farklı senaryolara karşı hazırlıklı hale getirilmesi ve sınav sürecinde gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflendi.

Kent genelinde kurumların afetlere karşı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla sürdürülen eğitimlerin, muhtemel deprem ve diğer afetlerde daha etkin ve koordineli müdahale edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AFAD'dan Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

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