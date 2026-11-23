AFAD, Erzurum Çat'ta saat 20.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydetti, olumsuzluk yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre Erzurum Çat merkezli deprem saat 20.22'de 3,9 büyüklüğünde meydana geldi ve 7 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk değerlendirmelere göre kent merkezi başta olmak üzere bölgede olumsuzluk yaşanmadı.
Erzurum'un Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD verilerine göre, Erzurum Çat ilçesi merkezli olmak üzere saat 20: 22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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