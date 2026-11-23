Erzurum'un Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD verilerine göre, Erzurum Çat ilçesi merkezli olmak üzere saat 20: 22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.