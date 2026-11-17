AFAD Eskişehir personeli İHA-1 Ticari Eğitimi'ni tamamlayarak pilot lisansı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD Eskişehir personeli, THK İnönü Yerleşkesi'ndeki 9-16 Kasım tarihli İHA-1 Ticari Eğitimi'ni başarıyla bitirerek ticari İHA-1 pilotu lisansı aldı. Program, afet ve acil durum çalışmalarında teknik kapasitenin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlendi.
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Yerleşkesi'nde düzenlenen İHA-1 Ticari Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak lisans almaya hak kazandı.
Afet ve acil durum çalışmalarına yönelik teknik kapasitenin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim programı sona erdi. Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Yerleşkesi'nde 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İHA-1 Ticari Eğitimi'ne katılan AFAD Eskişehir personeli, teorik ve uygulamalı aşamaları geçerek ticari İHA-1 pilotu lisansını aldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?