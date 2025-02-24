AFAD Gönüllüleri Ula Göleti\'nde Doğa Yürüyüşü Düzenledi

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Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AFAD Gönüllüleri ile birlikte Ula Göleti'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Muğla'nın Menteşe İlçesindeki Kötekli Mahallesi'nden başlayan ve Ula Göleti'ne kadar yaklaşık 7 kilometre yürüyen AFAD gönüllüleri, doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı buldu. Yaklaşık 60 kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, renkli görüntüleri sahne oldu.

Düzenlenen yürüyüşe, Muğla AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Kötekli Mahallesi Muhtarı Yusuf Çetin, AFAD ekipleri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

AFAD Muğla İl Müdürü İshak Cindioğlu yürüyüş sonrasında yaptığı açıklamada, "Doğa yürüyüşüne katılarak bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Sizlerin katılımı, bu etkinliği çok daha anlamlı ve keyifli kıldı. AFAD gönüllüleri olarak, toplumumuza verdiğiniz özverili hizmetlerin yanı sıra, doğayla iç içe geçirdiğimiz bu güzel günü bizimle paylaşmanız, dayanışma ruhumuzu bir kez daha pekiştirdi. Afet ve acil durumlarla mücadelede gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık, toplumumuz için hayati bir öneme sahip. Sizler, en zor anlarda bile umudu ve güveni temsil ediyorsunuz. Bu yürüyüş, birlikte geçirdiğimiz keyifli vakitlerin yanı sıra, doğanın bize sunduğu huzuru ve yenilenme fırsatını hepimize hatırlattı. Enerjiniz ve coşkunuz sayesinde, bu etkinlik unutulmaz bir anıya dönüştü. Birlikte attığımız her adım, doğayla ve birbirimizle olan bağımızı güçlendirdi. Sizlerin varlığı, AFAD ailesi olarak bizlere her zaman ilham veriyor. Toplum için yaptığınız tüm fedakarlıklar ve verdiğiniz emekler için minnettarız. Bu güzel günü bizimle paylaştığınız için tekrar teşekkür eder, gelecekte de birlikte nice anlamlı etkinliklerde buluşmayı dilerim. Ayrıca bu güzel etkinlikte bizlere desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA