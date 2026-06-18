6 Şubat depreminde 40'a yakın akrabasını kaybeden AFAD gönüllüsü tatbikatta görev aldı - Son Dakika
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6 Şubat depreminde 40'a yakın akrabasını kaybeden AFAD gönüllüsü tatbikatta görev aldı

6 Şubat depreminde 40\'a yakın akrabasını kaybeden AFAD gönüllüsü tatbikatta görev aldı
18.06.2026 11:33  Güncelleme: 11:41
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Karaman'da AFAD'ın düzenlediği deprem tatbikatına katılan ve 6 Şubat'ta Hatay'da 40 akrabasını kaybeden gönüllü Kaan Mehrekula, tatbikatta o günkü acıyı yeniden hissettiğini söyledi.

Karaman'da AFAD'ın düzenlediği tatbikatta görev alan ve 6 Şubat depreminde Hatay'da 40'a yakın akrabasını kaybeden AFAD gönüllüsü Kaan Mehrekula, "Tatbikatta görev alırken o günkü acıyı yeniden içimizde hissettik, inşallah bir daha bu acılar yaşanmaz" dedi.

Üniversite Mahallesi'nde bulunan AFAD Eğitim Parkurunda düzenlenen tatbikatta, enkazda arama-kurtarma, afet anında yangına müdahale ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı yapılacak çalışmalar uygulamalı olarak senaryolaştırıldı. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata emniyet, jandarma, sağlık, UMKE, itfaiye, Kızılay, belediye ve ilgili kurumların ekipleri destek verdi.

"O günkü acı her zaman içimizde"

6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da 40'a yakın akrabasını kaybeden ve tatbikata AFAD gönüllüsü olarak katılan 50 yaşındaki Kaan Mehrekula, afetlere hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını söyledi. 10 yıldır AFAD gönüllüsü olduğunu belirten Mehrekula, yaşadığı büyük acıya rağmen afet bilinci oluşturmak ve insanlara faydalı olmak için görev almaya devam ettiğini ifade etti. Mehrekula, "Bugün önemli bir tatbikattayız. Karaman'da bütün kurumların beraber hareket ettiği bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. 2023 yılındaki depremi yaşayan, Hatay'dan gelen bir depremzede olarak gönüllü şekilde bu çalışmalarda görev alıyorum. Bu tür tatbikatlar, afet anında neler yapabileceğimizi görmek açısından çok önemli. Ben de ailesini ve akrabalarını Hatay'da kaybetmiş bir vatandaş olarak bu görevde yer alıyorum" dedi.

AFAD gönüllülüğünün Türkiye genelinde daha fazla kişiye ulaşması gerektiğini vurgulayan Mehrekula, "AFAD gönüllüsü olarak Türkiye genelinde bütün insanlara ihtiyacımız var. Çünkü deprem gerçeği her an karşımıza çıkabilir. Bunun için hepimiz hazır olmalı, bu tatbikatlarda görev alarak ülkemiz için yararlı bireyler olmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Tatbikat sırasında 6 Şubat depremlerinde yaşadığı acıyı yeniden hissettiğini de dile getiren Mehrekula, "Depremde 40'a yakın akrabamızı Hatay'da kaybettik. Tatbikatta görev alırken o günkü acıyı yeniden içimizde hissettik. İnşallah bir daha bu acılar yaşanmaz. Biz de bu nedenle görevimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplam 299 personel ve 71 aracın görev aldığı tatbikat programına Karaman Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, ilgili kurum müdürleri ve kurum personeli katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Karaman, Deprem, Hatay, Yaşam, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Şubat depreminde 40'a yakın akrabasını kaybeden AFAD gönüllüsü tatbikatta görev aldı - Son Dakika

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