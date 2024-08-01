AFAD, kayalıklarda 5 gün mahsur kalan köpeği kurtardı

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Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesini sıralayan Köroğlu Dağının kayalık aşağısı uçurum olan bölümünde 5 gündür mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Tercan'da hayvan otlatan İbrahim Dileroğlu adlı vatandaş Köroğlu Dağının kayalık bir bölümünde köpek sesi duyunca 5 gündür mahsur kalan köpeği fark etti. Dileroğlu kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmasının mümkün olmadığı anlayınca surumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Erzincan merkezden olay mahalline AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayalık alandan halat yardımıyla aşağı inen AFAD personeli köpeği bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Açlık ve susuzluktan bitkin düşen köpek kurtarılmasının ardından ilk dereye koşarak kana kana su içti.