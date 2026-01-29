Aydın\'da enkazda arama kurtarma eğitimleri sürüyor

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen enkazda arama ve kurtarma eğitimleri, farklı kurum ve ekiplerin katılımıyla aralıksız devam ediyor.

Afetlere karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, arama kurtarma ekipleri gerçeği aratmayan enkaz senaryolarında uygulamalı çalışmalar yaptı. Ekipler, AFAD eğitmenleri eşliğinde enkazda güvenli hareket, kazazede tespiti, dar alanlarda çalışma, ekip içi koordinasyon ve kurtarma tekniklerini birebir sahada uyguladı.

Zorlu şartlar altında gerçekleştirilen eğitimlerde personelin hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığı test edilirken, sahadaki disiplinli çalışma dikkat çekti. Senaryolar gereği ekipler, zamanla yarışarak güvenlik kurallarından taviz vermeden görevlerini yerine getirdi. Eğitimlere Acil Sivil Arama Kurtarma (ASAK) Aydın, İnisiyatif Merkezi Arama Kurtarma (İMDAT), SAKUT, AFAR, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) ekipleri ile Göç İdaresi Müdürlüğü personeli aktif olarak katıldı. Farklı kurumların aynı enkaz alanında birlikte çalışması, afet anlarında hızlı ve uyumlu müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Enkaz alanında gerçekleştirilen her uygulama, kriz anında yapılacak en küçük hatanın dahi büyük sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi. Eğitimler sayesinde ekiplerin sahadaki refleksleri güçlenirken, ekip ruhu ve dayanışma da pekiştirildi.

AFAD Aydın koordinasyonunda sürdürülen bu çalışmalarla, gönüllü ve profesyonel arama kurtarma ekiplerinin afetlere karşı sahaya daha hazır hale gelmesi hedefleniyor. - AYDIN