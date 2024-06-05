AFAD Şırnak, Boğulma Vakalarına Su Altı Dronesi ile Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Yerel

AFAD Şırnak, Boğulma Vakalarına Su Altı Dronesi ile Müdahale Ediyor

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü, su altı dronesi kullanarak boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek için çalışmalar yapıyor. İl genelinde bulunan su kaynakları ve barajlar nedeniyle ciddi boğulma vakalarının yaşandığı belirtilirken, su altı kurtarma droneu ile müdahale süresinin kısaltıldığı ifade edildi.

05.06.2024 10:14
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü, boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek için su altı dronesi kullanıyor.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, dron ihtiyacının Valilikçe karşılandığını, AFAD olarak nehir, baraj, gölet ve akarsularda dronu denemek amacıyla gerekli tatbikatları gerçekleştirdiklerini, denemelerin hepsinde olumlu sonuç aldıklarını söyledi.

İl genelinde ciddi su kaynaklarının bulunduğunu ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgede birçok baraj yapıldığını, kent genelinde bulunan akarsu ve nehirlerde ciddi boğulma vakalarının olduğunu ifade eden işlek, "Devlet Su İşleri tarafından Uludere, Beytüşşebap güzergahı üzerinde 5 tane baraj yapıldı. Türkiye'nin en büyük barajlarından bir tanesi Ilısu Barajı ilimiz sınırları içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda Dicle Nehri, Hezil Çayı gibi akarsularımız mevcut. Malumunuz yaz ayları da bu bölge çok sıcak geçiyor. 49-50 dereceyi bulan ilçelerimiz var. vatandaşlarımız serinlemek için işin tehlike boyutuna bakmadan bu akarsulara giriyorlar" dedi.

Şırnak'ın bazı bölgelerinde yaz aylarında hava sıcaklıklarının 49-50 dereceyi bulduğuna değinen İşlek, "Vatandaşların serinlemek için nehir, akarsu ve barajlarda tehlike boyutuna bakmadan serinlemek için girdiklerini ve bir boğulma vakasında bölge illerden arama kurtarma ekipleri olay bölgesine sevk ediliyor. Ekiplerin olay yerine yetişmesi zaman kaybına neden oluyor. Su altı kurtarma drone ile boğulma vakalarına en hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Biz, 2012-2023 tarihleri arasındaki ölümlü boğulma istatistiklerimize baktık. 33 kişinin boğulduğu kayıtlarımıza geçmiş ve arama kurtarma faaliyetleri, su altı arama kurtarma faaliyetlerinde sürekli ihtiyaç duyduğumuz bir faaliyet haline geldi. Bu nedenle boğulma vakalarında ilimize en yakın Diyarbakır AFAD, emniyete bağlı su altı grup amirliklerinde çalışan kurbağa adamlar bu faaliyeti gerçekleştirmek üzere ilimize intikal ediyorlar. Ama belli bir zaman geçiyor tabii ki vakaya müdahale etmesi için. Biz düşündük, Valimize durumu arz ettik. Böyle bir ihtiyacımızın olduğunu dile getirdik. Su altı kurtarma dronunu envanterimize katmış olduk. Bu vesile ile muhtemel boğulma vakalarında Şırnak AFAD olarak, çok daha hızlı bir şekilde olaylara müdahale etme imkanımız oldu. Dronumuz şuan kullanıma hazır, testlerimizi yaptık. Tatbikatlarımızı yapmak üzere baraj göletlerine, akarsuya, Dicle Nehri'ne gidiyoruz. 4K gücünde ultra HD çekim yapabiliyor. Hali ile bulanık sularda, çok karanlık sularda biz görüntü alabiliyoruz. Şuanda Şırnak ilimizin bütün ilçeleri için hazırda bekleyen bir su altı arama kurtarma cihazımız var" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AFAD Şırnak, Boğulma Vakalarına Su Altı Dronesi ile Müdahale Ediyor - Son Dakika

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