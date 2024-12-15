AFAD, Suriye'de Kurtarma Ekibi Gönderiyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişileri kurtarmak için 80 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

AFAD, Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişileri bulmak için gelişmiş cihazlara sahip 80 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek. AFAD ekibi, yarın saat 12.00'de Sednaya Hapishanesi'ne ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başlayacak. - ANKARA