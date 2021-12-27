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Afetlerde görev alan DSİ personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı - Son Dakika

Afetlerde görev alan DSİ personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı

27.12.2021 13:56
Afetlerde görev alan DSİ personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı

Ülke genelinde 2021 yılı içerisinde meydana gelen orman yangınları ile taşkın afetlerinde görev alan Devlet Su İşleri Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

Ülke genelinde 2021 yılı içerisinde meydana gelen orman yangınları ile taşkın afetlerinde görev alan Devlet Su İşleri Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

Türkiye'de 2021 yılında orman yangınları ile Doğu ve Batı Karadeniz'deki taşkın afetleri meydana geldi. Afetlerin ardından devlet ve millet dayanışmasının en güzel örneğini sergilenerek yaraların el birliğiyle sarılması için afet bölgelerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda görev alan DSİ 21. Bölge Müdürlüğü personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız tarafından gönderilen teşekkür belgeleri, DSİ 21. Bölge Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu tarafından personele takdim edildi. Personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Köleoğlu, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşların zor durumlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda; Bölge Müdür Yardımcıları Nevzat Tatar, Cengiz Köse, İshak Çelik, Makine İkmal Şube Müdürü Sertaç Karaaslan ve 211. Aydın Şube Müdürü Serkan Baştürk hazır bulundu. - AYDIN

Afetlerde görev alan DSİ personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı
Afetlerde görev alan DSİ personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı
Afetlerde görev alan DSİ personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı
Afetlerde görev alan DSİ personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı
Afetlerde görev alan DSİ personeli teşekkür belgesi ile onurlandırıldı

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Devlet Su İşleri, Orman Yangınları, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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