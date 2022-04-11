Afgan uyruklu çocuğun yeteneği hayran bıraktı - Son Dakika
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Afgan uyruklu çocuğun yeteneği hayran bıraktı

11.04.2022 11:26

Afgan uyruklu çocuğun yeteneği hayran bıraktı Van'ın İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından açılan 'Hat Naht Sanatı' kursuna gelen 13 yaşındaki Afgan uyruklu Mudessir Rasoli'nin yeteneği herkesi hayran bıraktırıyor.

Afgan uyruklu çocuğun yeteneği hayran bıraktı

VAN - Van'ın İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından açılan 'Hat Naht Sanatı' kursuna gelen 13 yaşındaki Afgan uyruklu Mudessir Rasoli'nin yeteneği herkesi hayran bıraktırıyor.

3 yıl önce ailesi ile birlikte Van'a gelen Afgan uyruklu Mudessir Rasoli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu Gençlik Merkezindeki 'Hat Naht Sanatı' kursuna yazıldı. Yaşının küçük olması nedeniyle kurs hocasının tereddütte kaldığı Mudessir, kısa zamanda yaptığı başarılı işlerle herkesin takdirini aldı.

Mudessir'in yeteneğinin takdire şayan olduğunu ifade eden İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek, "Mudessir bu atölyedeki en ince, en hassas işleri yapıyor. Kıl testere ve manikaları üst düzey bir profesyonel gibi kullanıyor. Ben bu gencimizin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. İnşallah büyük işler başaracaktır" dedi.

Ahşap atölyesinin gençlere birçok imkan sağladığını belirten Erçek, "Burada gençlerimiz ahşap oyma, ahşap boyama, Hat Naht Sanatı ve benzeri faaliyetleri öğreniyorlar. Bir anlamda sanata merakı olan gençlere bir ortam hazırladık. Van, İranlı turistlerin çok fazla geldiği bir yer. Dolayısıyla burada öğrendiği sanatı hediyelik eşya noktasında ürüne dönüştürüp ve satmak hedefiyle gelen gençlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Mudessir'in kursa yazıldığında küçük olduğunu ve bu nedenle kursa almaya yanaşmadığını anlatan hocası Levize Aydın ise, "Mudessir, ilk geldiğinde çok küçüktü. Kursa gelmek için yalvardı. Bende küçük bir çocuk diye tereddütlüydüm. Ama gün geçtikçe verilen tüm işleri büyük bir özveri ve başarıyla yapmaya başladı. Çok yetenekli ve güzel işler çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Van'da yaşamaya başladıklarını anlatan Mudessir Rasoli de, "8. sınıf öğrencisiyim. Naht sanatı tabloları çizme, kesme ve boyama yapıyorum. İki yıl önce kursa yazıldım. Yavaş yavaş öğrendim ve şimdi çizmeye, kesmeye başladım. Zor değil. İnsan isterse her şeyi başarabilir" dedi.

Büyüdüğünde doktor olmak istediğini vurgulayan Mudessir, "Bu mesleğimi de ilerletmek istiyorum. 6 kardeşiz. Annem ve babamla burada yaşıyorum. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan İpekyolu Gençlik Merkezine, hocama ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Afgan uyruklu çocuğun yeteneği hayran bıraktı
Afgan uyruklu çocuğun yeteneği hayran bıraktı
Afgan uyruklu çocuğun yeteneği hayran bıraktı

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İpekyolu, gençlik, Afgan, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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