Afrika'dan ÇAKÜ'ye ilgi artıyor - Son Dakika
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Afrika'dan ÇAKÜ'ye ilgi artıyor

11.03.2022 09:56
Afrika'dan ÇAKÜ'ye ilgi artıyor

Cibuti Üniversitesini ziyaret ederek temaslarda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim görevlileri, iki üniversite arasında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli temaslarda bulundular.

Cibuti Üniversitesini ziyaret ederek temaslarda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim görevlileri, iki üniversite arasında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli temaslarda bulundular.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı öğretim görevlileri Hakan Ateş ve Esra Ericekli, Erasmus+ KA107 Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Cibuti Üniversitesini ziyaret etti. Hareketlilik süresince Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı, Cibuti Üniversitesi Rektörlüğü ve Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanlığı ile çeşitli temaslarda bulunan Ateş ve Ericekli, yetkililerle ÇAKÜ'deki mevcut ve ileriki dönemde gelmesi planlanan Cibutili öğrencilerin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Cibuti Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Djama Mohamed Hassan ile de görüşen Ateş ve Ericekli, değişim programı kapsamında gerçekleşen ve gerçekleştirilecek olan faaliyetler ile açılacak yeni bölümler hakkında Rektör Hassan'a bilgi verdiler. Görüşmede ayrıca Cibuti Üniversitesi Rektörü Hassan, ÇAKÜ'nün Cibutili öğrencilere olan ilgisinden oldukça memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

Cibuti Üniversitesi'nde birçok bölüm ve dekanlığı ziyaret eden öğretim görevlileri, Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Abdourahim Adad Darar tarafından Cibuti Üniversitesi'nin uluslararası çalışmaları ve işbirlikleri hakkında bilgi aldılar. Ateş ve Ericekli, yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türkiye'de öğrenim görmek isteyen öğrencilere, ÇAKÜ ve Çankırı hakkında İngilizce ve Fransızca dillerinde gerçekleştirmiş oldukları sunumlarla beraber öğrencilerin merak ettikleri sorularını da cevaplandırdılar. - ÇANKIRI

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Karatekin Üniversitesi, Üniversite, Çankırı, Cibuti, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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