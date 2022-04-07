Afrika mutfak kültürü İzmirlilere tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika mutfak kültürü İzmirlilere tanıtılacak

07.04.2022 09:54
Afrika mutfak kültürü İzmirlilere tanıtılacak

İzmir'de Senegal ve Afrika mutfak kültürünü tanıtacak iş birliğine imza atıldı.

İzmir'de Senegal ve Afrika mutfak kültürünü tanıtacak iş birliğine imza atıldı. İş birliği çerçevesinde Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Senegal Cumhuriyeti Büyükelçisi Cheikh Gueye bir araya geldi.

Senegal Cumhuriyeti Büyükelçisi Cheikh Gueye, Ankara Büyükelçilik konutunda İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ile buluştu. Görüşmede, Senegal ve Afrika mutfak kültürünün İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Aşçılık Programı bünyesinde tanıtılmasına yönelik iş birliği kararı alındı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) yetkilendirdiği Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından eğitim kalitesi tescillenen ve Türkiye'nin akredite edilen ilk Aşçılık Programı'na sahip İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde Afrika mutfak kültürü, iş birliği çerçevesinde İzmirlilere tanıtılacak. - İZMİR

YORUMLAR
500
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışları onaylandı Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışları onaylandı LPG'ye 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak LPG'ye 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak

Senegal, Ankara, Afrika, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afrika mutfak kültürü İzmirlilere tanıtılacak - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:47:51. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika mutfak kültürü İzmirlilere tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement