Afrikalı öğrenciler 'Tokat sarması' oynadı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenliğinde Afrikalı öğrenciler "Tokat sarması" oynayarak eğlendi.

Taşlıçiftlik kampüsünde düzenlenen bahar şenliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in kurdele keserek yaptığı açılışla başladı. Rektör Şahin, açılışın ardından öğrenci kulüpleri ve sivil toplum örgütleri tarafından kurulan stantları gezdi. Şenliklerde yabancı öğrenciler folklor ekibine eşlik etti. Önce ellik oynayan öğrenciler, daha sonra Tokat oyun havaları ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

Rektör Şahin, etkinliklerin yerli yabancı tüm öğrencileri mutlu eden bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, "Yabancı uyruklu öğrencilerimiz Türk kültürüne entegre oldular. Halay çektiler, ellik oyunu oynadılar. Aradan geçen iki senelik salgın döneminden sonra güzel bir bahar şenliği düzenledik. Bugün itibarıyla hava çok iyi. Öğrencilerimiz çok mutlu, çok heyecanlı. Bütün üniversitemiz bu şenlikler için hazırız. Öğrencilerimizin hepsini, Tokat halkını üniversitemize davet ediyoruz. Şenliklerimizde konserler, paneller ve oturumlar var" dedi. - TOKAT