Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi Eshab-ı Kehf Külliyesi\'nde Tanıtıldı

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Kahramanmaraş'ta"Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi" Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Binboğa Dağlarının Dilinden: "Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi" çalışması, Eshab-ı Kehf Külliyesi Han Kısmında düzenlenen programla tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan öncülüğünde hazırlanan ve Afşin Belediyesi katkılarıyla yayınlanan antolojinin editörlüğünü şair Yasin Mortaş ve Tayyip Atmaca üstlendi.

Antolojide 100'ün üzerinde Afşinli şair ve ozanın şiirleri ve özgeçmişleri yer alıyor. Programda konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Birileri bu çalışmalara belediyeler niye destek verip düşünür. Bu eserleri bir araya toplanması ve gelecek nesillere aktarılmak için yayın haline getirilmesi çok zor bir iş. O zor işlere değerli kardeşim Yasin Mortaş ve Tayyip Atmaca yüklendiler. İçinden tüm tarihleri boyunca şair ve ozanlar bizim yerel deyimle bir toplum can damarı olmuştur. Afşin'de de aşıklar ve şairler öne çıkarak günümüz edebiyatına çok büyük katkılarda bulunmuş, nice güzel adamlar yetiştirmiştir. Değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bir katkı sağladığı takdirde amaç yerine gelmiş olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şair Yasin Mortaş, "Uzun uğraşlar sonucunda çıktı bu kitap. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sefer Turan'ın bize destek olması bu Antoloji çalışmasını başlattı. Bize belediye başkanımız Fatih Güven güzel bir baskıyla getirip önümüze yüksek bir ambiyans içinde koydu. Ben herkese, şairlere, yazarlara, belediyemize, herkese teşekkür ediyorum. Bu eserde tabi ki gelecek nesiller için çok güzel bir kaynak olacak. Bu kaynağın üzerinden de tekrar geleceğe aktaracaklar" diye konuştu

Konuşmalar sonrasında, antolojide yer alan şair ve ozanlarından fotoğraf ve el yazması şiirlerinden oluşan sergi açılışı yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ