Afyon'da Siber Tehdit İstihbaratı Kursu Başladı

20.10.2025 12:23
Afyonkarahisar'da, Zübeyde Hanım Kız Lisesi'nde siber güvenlik kursu açıldı, katılımcılara sertifika verilecek.

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Anadolu Lisesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da ilk kez "Siber Tehdit İstihbaratı" (Cyber Threat Intelligence) kursu açıldı.

Bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan korumaya yönelik uygulamaları kapsayan siber güvenliğin, geleceğin meslekleri arasında yer aldığı vurgulandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AKUCyber Siber Güvenlik Topluluğu tarafından verilen kursa, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı öğrenildi. Toplam 144 saat sürecek kursun sonunda, başarılı olan katılımcılara, sertifika verileceği, bu sayede kursiyerlerin mesleki becerilerini geliştirerek iş hayatına daha kolay atılmalarının hedeflendiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Afyon, Son Dakika

