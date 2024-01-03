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Afyon otu yolculuğu: Güneyik bitkisi Eskişehir'de son buluyor - Son Dakika
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Afyon otu yolculuğu: Güneyik bitkisi Eskişehir'de son buluyor

Afyon Sandıklı'da başlayan Güneyik bitkisinin yolculuğu Eskişehir'de son buluyor. Besleyici değeri yüksek olan bu bitki, uykusuzluğa iyi geldiği ve anne sütünü arttırdığı söyleniyor. Eskilerin ve yaşlı insanların tercih ettiği Güneyik bitkisi, Eskişehir'de marul gibi tüketiliyor.

Afyon otu yolculuğu: Güneyik bitkisi Eskişehir\'de son buluyor
03.01.2024 - 11:17,
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Güneyik bitkisinin Afyon Sandıklı'da başlayan yolculuğu Eskişehir'de son buluyor.

Afyon otu olarak bilinen Güneyik bitkisi, daha çok sirke ve limon ile yufkanın içine sarılarak yeniyor. Salatasının da yapıldığı besleyici değeri yüksek olan sebzenin uykusuzluğa iyi geldiği ifade edilirken, anne sütünü de arttırdığı söyleniyor.

"Marul gibi yiyorlar"

Genellikle Güneyik bitkisini eskilerin, yaşlı insanların, tükettiğini dile getiren Hüseyin Tuna, "Marul gibi yiyorlar. Çok şifalı bir şey. Bizler afyon otunu yufkanın içine sarıp tüketiyoruz. Haftada bir Eskişehir'e geliyor ve iki günde bitiyor" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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