Afyonkarahisar 2025 Bütçesi: 1,8 Milyar TL

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başlarken, 2025 yılı taslak bütçesi 1 milyar 827 milyon TL olarak açıklandı.

İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin gerçekleşeceği kasım ayı toplantıları başladı. İGM Başkanı Mehmet Siper Başkanlığı'nda başlayan görüşmelerin 20 gün sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 200 milyon TL olan İGM bütçesinin bu yıl hazırlanan taslağa göre 1 milyar 827 milyon TL olması öngörülüyor. İGM bütçe görüşmelerinin ay sonuna kadar tamamlanacağı ve bütçenin son halinin belirleneceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR