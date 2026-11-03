Afyonkarahisar Başmakçı\'da gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin güvenilirliği ve mevzuata uygun satışının sağlanması amacıyla gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren gübre bayileri kontrol edildi. Denetimlerde gübrelerin satış ve muhafaza şartları ile ilgili mevzuata uygunluğu incelendi.

Üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasını sağlamak ve tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.