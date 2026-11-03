Afyonkarahisar Başmakçı'da gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Başmakçı'da gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

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Afyonkarahisar Başmakçı\'da gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi
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Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gübre bayilerini denetledi. Denetimlerde gübrelerin satış ve muhafaza şartlarının mevzuata uygunluğu incelendi; çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin güvenilirliği ve mevzuata uygun satışının sağlanması amacıyla gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren gübre bayileri kontrol edildi. Denetimlerde gübrelerin satış ve muhafaza şartları ile ilgili mevzuata uygunluğu incelendi.

Üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasını sağlamak ve tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
BaşmakçıTarımAfyonYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Başmakçı'da gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi - Son Dakika
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