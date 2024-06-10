Afyonkarahisar Belediye Başkanı Babalar Günü'nü Erken Kutladı

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kurban Bayramı haftasına rast gelen Babalar Günü'nü gerçekleştirdiği sürprizle erken kutladı.

Kentin iki farklı noktasında Afyonkarahisarlı babalara özel sürpriz hediyeler dağıtan Başkan Köksal, babaların toplumdaki yeri ve öneminin altını çizdi. Etkinlik, hem Zafer Meydanı, hem de Park Afyon'da gerçekleştirilirken babalarla bir araya gelen Başkan Köksal, onlarla sohbet ederek hediyelerini bizzat takdim etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Babalar Günü mutluluğunu bir hafta önceden kutladıklarını hatırlatan Başkan Köksal, tüm babaların yaklaşan Kurban Bayramını da tebrik ederek babaların aile yapısındaki önemine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR