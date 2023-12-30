Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, restorasyon çalışması devam eden Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Zeybek 2023 yılının son haftasında ziyaret durağı Kayadibi Mahallesi oldu. Hemşehrileri ile kucaklaşan Başkan Zeybek yeni yılda da çalışmalarımız aynı heyecan ve aşkla devam edeceklerini ifade etti. Afyonkarahisar için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zeybek, "Bir yılı daha geride bıraktık. Gelecek yıldan itibaren de tekrar hep birlikte el ele vererek şehrimizi güzelleştirmeye gayret edeceğiz. Şehrimizin tarihini, değerlerini ön plana çıkararak turizm ve gastronomi alanında marka şehir haline getirmeye gayret ediyoruz. Çalışmalarımız bu minvalde devam edecek. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Herkesin Cuması mübarek olsun" dedi.

Kayadibi Mahallesi ardından Başkan Zeybek ve beraberindeki heyet Basın Caddesi, Kasaplar Çarşısı ve Uzun Çarşı üzerinde hizmet veren esnafları ziyaret etti. Başkan Zeybek sonrasında ekibi ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden Köle Hanı ve çalışmalarında sona gelinen Gastronomi Sokağı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR