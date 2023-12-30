 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, restorasyon çalışması devam eden Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanacağını ifade etti. Başkan Zeybek, Kayadibi Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluşarak yeni yılda da çalışmaların aynı heyecan ve aşkla devam edeceğini belirtti. Afyonkarahisar'ın turizm ve gastronomi alanında marka şehir haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Zeybek, birliğin ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı
30.12.2023 - 12:14,
Abone Ol

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, restorasyon çalışması devam eden Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Zeybek 2023 yılının son haftasında ziyaret durağı Kayadibi Mahallesi oldu. Hemşehrileri ile kucaklaşan Başkan Zeybek yeni yılda da çalışmalarımız aynı heyecan ve aşkla devam edeceklerini ifade etti. Afyonkarahisar için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zeybek, "Bir yılı daha geride bıraktık. Gelecek yıldan itibaren de tekrar hep birlikte el ele vererek şehrimizi güzelleştirmeye gayret edeceğiz. Şehrimizin tarihini, değerlerini ön plana çıkararak turizm ve gastronomi alanında marka şehir haline getirmeye gayret ediyoruz. Çalışmalarımız bu minvalde devam edecek. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Herkesin Cuması mübarek olsun" dedi.

Kayadibi Mahallesi ardından Başkan Zeybek ve beraberindeki heyet Basın Caddesi, Kasaplar Çarşısı ve Uzun Çarşı üzerinde hizmet veren esnafları ziyaret etti. Başkan Zeybek sonrasında ekibi ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden Köle Hanı ve çalışmalarında sona gelinen Gastronomi Sokağı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Afyonkarahisar Belediyesi, Mehmet Zeybek, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:57:36. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Köle Han ve Gastronomi Konağındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement