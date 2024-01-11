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Afyonkarahisar Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile memurların hakları iyileştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile memurların hakları iyileştirildi

Afyonkarahisar Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) ile belediye ve birliklerde görev yapan memurların hakları iyileştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, imzalanan sözleşmenin memurların sosyal ve ekonomik haklarını güçlendireceğini belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile memurların hakları iyileştirildi
11.01.2024 - 11:35,
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Afyonkarahisar Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) ile memurların hakları iyileştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, birliklerde ve belediyede görev yapan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) ile haklarını iyileştirdi. Belediye ile Bem-Bir-Sen arasında memurların sosyal ve ekonomik haklarına ilişkin sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Çevre Hizmetleri Birliği, Atık-Su Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği ile belediyede görev yapan memurların, Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) kapsamında hakları iyileştirildi. Başkan Zeybek ile Bem-Bir-Sen İl Başkanı Serdar Çetinkaya tarafından Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen tören ardından açıklama yapan Başkan Mehmet Zeybek, "Şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızın daha motive bir şekilde çalışması ve haklarının iyileştirilmesi amacıyla imza attığımız Sosyal Denge Sözleşmesi'nin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İşlerinde kolaylıklar ve başarı dilerim. Afyonkarahisar'ımız için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Afyonkarahisar Bem-Bir-Sen İl Başkanı Serdar Çetinkaya da memurlara destek veren Başkan Zeybek'e ilave hak ve kazanımlar için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile memurların hakları iyileştirildi - Son Dakika
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