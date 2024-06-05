Afyonkarahisar Belediyesi 'Katılımcı Memnuniyet Anketi' Başlattı - Son Dakika
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Yerel

Afyonkarahisar Belediyesi 'Katılımcı Memnuniyet Anketi' Başlattı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vatandaşların görüş, beklenti ve önerilerini almak amacıyla 'Katılımcı Memnuniyet Anketi' başlattı. Ankette yapılan hizmetlerin başarı ve önem derecesi vatandaşlar tarafından belirleneceği kaydedildi.

05.06.2024 08:44
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vatandaşların görüş, beklenti ve önerilerini almak amacıyla 'Katılımcı Memnuniyet Anketi' başlattı.

Ankette yapılan hizmetlerin başarı ve önem derecesi vatandaşlar tarafından belirleneceği kaydedildi. Katılımcı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan vatandaş memnuniyet anketinin ardından yapılacak değerlendirmelerle sorunlara karşı yenilikçi çözümler üretileceğini ifade edilirken,

33 sorunun yer aldığı memnuniyet ankette belediyenin hizmet önceliği, vatandaş belediye koordinasyonu, toplu taşıma hizmetleri, otopark ve şehir içi trafik akışı, tarihi ve kültürel değerlere karşı duyarlılık, şeffaflık ve katılımcılık, kentsel dönüşüm ve daha birçok konu üzerinde katılımcıların görüşlerine başvuruluyor.

Tüm Afyonkarahisarlıları ankete katılmaya davet eden Başkan Köksal; "Katılımcı belediyecilik anlayışımızla memnuniyet anketimizi başlattık. Bu anket, Afyonkarahisar Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planını hazırlama çalışmalarında kullanılmak üzere belediyenin performansını ortaya koymak, yürütülen hizmetlerden vatandaşın memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla uygulanacak. Anket ile bir taraftan hizmetlerimiz vatandaşlarımız tarafından değerlendirilecek diğer taraftan da talep ve istekleri de belirleyeceğiz. Anketin temel hedeflerinden biri de gelecek 5 yılın öncelikleri belirlenerek şehrimizin geleceğini söz verdiğimiz gibi birlikte planlayarak birlikte yönetmektir. Anketimize katılan vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediyesi 'Katılımcı Memnuniyet Anketi' Başlattı - Son Dakika

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