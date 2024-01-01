Afyonkarahisar Belediyesi Klasik Müzik ve Caz Festivali için protokol imzalayacak

Afyonkarahisar Belediyesi Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve Caz Festivali için protokol imzalayacak.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi yarın toplanacak. Gerçekleştirilen toplantıda belediye sınırları içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ve Belediyespor Kulübüne nakdi yardım yapılması hakkında teklif görüşülecek.

Toplantıda ayrıca Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve Afyonkarahisar Caz Festivali düzenlenmesi için iş birliği protokolü yapılması için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e yetki verilmesi hakkında teklif görüşülecek. - AFYONKARAHİSAR