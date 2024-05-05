Afyonkarahisar Belediyesi Nikah İşlem Tarifesini Sığınmacılar İçin 25 Kat Zam Yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi Nikah İşlem Tarifesini Sığınmacılar İçin 25 Kat Zam Yaptı

Afyonkarahisar Belediyesi Nikah İşlem Tarifesini Sığınmacılar İçin 25 Kat Zam Yaptı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 TL olan nikah işlem tarifesini, sığınmacılar için 25 kat zam yaparak 10 bin TL'ye çıkardıklarını ifade etti. Ayrıca sosyal tesislerde de indirime gittiklerini açıkladı.

05.05.2024 11:23  Güncelleme: 11:29
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 TL olan nikah işlem tarifesini, sığınmacılar için 25 kat zam yaparak 10 bin TL'ye çıkardıklarını ifade ederek, ayrıca sosyal tesislerde de indirime gittiklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyelerinin destekleriyle, vatandaşların günlük yaşantısına dokunan kararları kamuoyu ile paylaştı. Belediyeye ait sosyal tesislerde uygulanan fiyat tarifelerinde yüzde 35 ile yüzde 45 arasında indirime gittiklerini açıklayan Başkan Köksal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 TL olan nikah işlem tarifesini, sığınmacılar için 25 kat zam yaparak 10 bin TL'ye çıkardıklarını ifade etti.

Seçimlerden önce emekliler için söz verdiği Çınarlar Lokali'ni en kısa sürede hayata geçirerek çayı 1 TL'den, suyu ise maliyetinden satışa sunacaklarını aktaran Başkan Köksal, ekmek fiyatlarında herhangi artışa gitmeyerek 5 liradan satmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Köksal, şehir dışına yapılan cenaze nakilleri için daha önce cenaze sahiplerinden alınan kilometre başı 6 lirayı kaldırarak, bu hizmeti ücretsiz olarak sunacaklarını da dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediyesi Nikah İşlem Tarifesini Sığınmacılar İçin 25 Kat Zam Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediyesi Nikah İşlem Tarifesini Sığınmacılar İçin 25 Kat Zam Yaptı - Son Dakika
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