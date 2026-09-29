Afyonkarahisar Bolvadin'de Sanayi Sitesi'nde çatlaklar yan dükkanın içini gösteriyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de Sanayi Sitesi'nde çatlaklar yan dükkanın içini gösteriyor

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Afyonkarahisar Bolvadin\'de Sanayi Sitesi\'nde çatlaklar yan dükkanın içini gösteriyor
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 40 dükkanda derin çatlaklar ve zemin çökmeleri oluştu. Çatlaklar yan dükkanların içini gösterecek boyuta ulaşırken, esnaf tamiratlarının yetersiz kaldığını belirterek yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde bulunan dükkanlarda meydana gelen derin çatlaklar ve zemin çökmeleri esnafı tedirgin ediyor. Çatlakların yan dükkanların içini gösterecek boyuta ulaştığı bloklarda esnaf, yetkililerden yardım bekliyor.

Bolvadin ilçesi Sanayi Sitesi'nin 9. ve 10.'ncu bloklarında bulunan yaklaşık 40 dükkanda ciddi boyutta yapısal hasarlar meydana geldi. Dükkanların duvarlarında yarıklar oluşurken, zeminlerde ise aşağıya doğru çökme (basma) yaşandığı görüldü. Duvarlardaki çatlakların genişliği nedeniyle yan dükkanların içinin dahi rahatlıkla görülebildiği sanayi sitesinde, tehlikenin boyutu İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan dron ile ve karadan özel görüntülerle kayda alındı.

"Kapı kestiğimiz halde zemin çökmeye devam ediyor"

Sanayide döşemecilik işiyle uğraşan esnaflardan Fevzi Özdoğan, yaşadıkları mağduriyeti ve tehlikeyi anlatırken, kendi imkanlarıyla yaptıkları tamiratların yetersiz kaldığını belirtti. Özdoğan, "Dükkanlarımız bu şekilde çatladı, biz sıvayıp tamir ettirdik ama kısa süre sonra tekrar çatladı. Bu durumu kooperatife bildirdik, yetkililere ilettik ve ilgileneceklerini söylediler. Dükkanlar sürekli aşağıya doğru basıyor. Zemin oturduğu ve kapılar sıkıştığı için kapıların alt kısımlarını kestirmek zorunda kaldık ama zemin yine aşağıya basmaya devam ediyor. Buraların bir an önce yapılmasını istiyoruz, yetkililerden acil yardım bekliyoruz" dedi.

"Dilekçe verildi, çözüm bekliyoruz"

Oluşan çöküntüler nedeniyle endişe duyduklarını ifade eden sanayi esnaflarından Ahmet Mazlum ise, "Dükkanlarımızda yer yer göçükler meydana gelmektedir. Konuyu Sanayi Kooperatifi'ne bildirdik. Onlar da dilekçe yazarak Bolvadin Kaymakamlığı'na başvuruda bulundular. Bir an önce gereğinin yapılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

İHA kameraları ve dron çekimleri ile durumun ciddiyeti gözler önüne serilirken, 40 dükkan sahibi ve çalışanlar, binaların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden incelemeye alınmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de Sanayi Sitesi'nde çatlaklar yan dükkanın içini gösteriyor - Son Dakika
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