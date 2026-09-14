Afyonkarahisar Bolvadin\'de taşımalı servis iptal edildi, Kemerkaya köyünde veliler mağdur

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte taşımalı eğitim mağduriyeti yaşandı. Her yıl sağlanan taşımalı servis imkanının ihaleye katılım olmadığı için bu yıl iptal edildiğini öğrenen veliler, köy meydanında bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Köy meydanında toplanan veliler adına konuşan Hacer Karataş, devletin daha önceki yıllarda sunduğu imkanın devam etmesi gerektiğini vurguladı. Karataş, "Devletin her yıl sağladığı taşımalı eğitim bu sene iptal edildi. Çocuklarımız için ya özel servis tutmamız ya da yurda yerleştirmemiz söylendi. Çoğu aile çocuklarını yurda vermek istemiyor. 13-14 yaşındaki çocuklarımız henüz ailelerinden uzakta, yurtta kalacak yaşta değil. Bu yaşta çocuk iyiyle kötüyü ayırt edemez. Bize 'yurda yerleşenlerden tıp kazanan var' deniyor ancak dağda çobanlık yaparak da tıp kazanan var. Biz çocuklarımızın evden gelip gitmesini, devletin bize verdiği imkanlardan sonuna kadar faydalanmayı istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi için buradayız, çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.

"Tüm kapılar yüzümüze kapatıldı"

Köyde 75-80 civarında öğrencinin aynı durumda olduğunu belirten Hasan Yıl ise diğer yerleşim yerlerinde servislerin devam ettiğine dikkat çekti. Hasan Yıl, "Afyonkarahisar'ın tüm köy ve kasabalarında servis verilirken sadece Kemerkaya'ya verilmedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Valiliğe gittik. 75 veli olarak kapı kapı dolaştık ama yetkililer sadece 'Yurda yerleştirdik' diyerek konuyu kapattı, tüm kapılar yüzümüze kapandı. Biz hakkımızı aramak için toplandık. Bu kadar insan göz göre göre mağdur ediliyor" diye konuştu.

Özel servis imkanlarının köylünün bütçesini aştığını ifade eden veliler, ekonomik şartların altını çizdi.

Pazar alanında toplanan kalabalık, "Hakkımız olan servisi istiyoruz" sloganları atarak yetkililere çağrıda bulundu. Veliler, mağduriyet çözülene kadar taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.