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Afyonkarahisar Bolvadin İlçesinde Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin İlçesinde Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda üretim ve perakende satış yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin üretim süreçleri ve son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçesinde Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı
03.01.2024 - 11:36,
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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gıda üretim ve perakende satış yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimler 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' çerçevesinde yapıldı. Kuruma bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde ürünlerin üretim süreçleri ile özellikle son kullanma tarihleri kontrol edildi. Gıda üretim ve perakende satış yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin İlçesinde Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı - Son Dakika
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