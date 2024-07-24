Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünü Bayilerinde Denetim Yaptı

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Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetim yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetimler devam ediyor. Denetim ekipleri tarafından bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Denetimde ayrıca son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerinin kontrolü, bayideki stok giriş ve çıkışların sorumlu yönetici nezaretinde ve bitki koruma ürünleri stok takip programı kapsamında yapılıp yapılmadığı hususlarının da kontrolleri gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR