Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünü Bayilerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünü Bayilerinde Denetim Yaptı

Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünü Bayilerinde Denetim Yaptı

Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bayilerin fiziki şartları, satışı yapılan ürünlerin ruhsat kontrolleri ve yasaklı maddelerin bulunup bulunmadığı incelendi. Ayrıca son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü ve stok takip programının kullanılıp kullanılmadığı da denetlendi.

24.07.2024 12:36
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Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetim yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetimler devam ediyor. Denetim ekipleri tarafından bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Denetimde ayrıca son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerinin kontrolü, bayideki stok giriş ve çıkışların sorumlu yönetici nezaretinde ve bitki koruma ürünleri stok takip programı kapsamında yapılıp yapılmadığı hususlarının da kontrolleri gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Çobanlar, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünü Bayilerinde Denetim Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünü Bayilerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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