Afyonkarahisar'da 141 bin 768 öğrenci karnelerini aldı

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Afyonkarahisar'da 141 bin 768 öğrenci karnelerini alarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı maratonunu bitirdi.

2023- 2024 eğitim öğretim yılı kapanış töreni Hisarbank 100. Yıl İlkokulunda gerçekleşti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da öğrenciler karne sevinci yaşandı. Karne törenine Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci "Afyonkarahisar eğitimde geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarılara bu yıl yenilerini ekliyoruz. MSB Üniversitesi sınavlarında yüzde 21 başarı elde ettik. LGS ve YKS sonuçları açıklandığında yine şampiyonlar çıkartmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği karne dağıtım törenine geçildi. Karneler Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR