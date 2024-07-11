Afyonkarahisar\'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınına Belediye Müdahale Etti

Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası su baskını yaşanan bölgelere belediye ekipleri müdahale etti.
Afyonkarahisar Belediyesi, ani bastıran sağanak yağış sonrası su baskınına maruz kalan bölgelere anında müdahale etti. Şehrin bazı bölgelerinde aşırı yağışla birlikte meydana gelen su baskınlarına karşı Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, Başkan Burcu Köksal'ın talimatlarıyla harekete geçti.
Aşırı yağış nedeniyle tıkanan rögarlar, ekiplerin çalışmasıyla açıldı; ayrıca bodrum katları ve bahçelere dolan yağmur suları vidanjörler yardımıyla boşaltıldı.
Başkan Köksal, kuvvetli yağışın ardından Mareşal Fevzi Çakmak, Ali İhsanpaşa Mahallelerinde meydana gelen su baskınları dolayısıyla bölgeye geçerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyaretlerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR
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