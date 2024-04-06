Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen mahalli idari seçimleri sonrası Türkiye'de eşine ender rastlanan bir olay gerçekleşirken, aynı ilçede baba oğlu iki farklı mahallenin muhtarı seçildi.
31 Mart seçimleri sonrası Bolvadin ilçesinde baba Adem Ciğerci Yakup Şevki Paşa Mahallesine, oğlu Fahrettin Ciğerci ise İhsaniye Mahallesine muhtar olarak seçildi. Yapılan oylama sonrası ikinci defa muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden iktisat fakültesi mezunu Fahrettin Ciğerci, "Daha önce Yakup Şevki Paşa Mahallesinde muhtarlık yapıyordum ama belediyenin yaptığı çalışmalardan dolayı mahallemiz ikiye bölündü. Çalışma sonrası benim evimin olduğu mahalle İhsaniye mahallesi sınırları içerisinde kaldı. Bu yüzden kendi mahallemden aday olamadım. Bunun üzerine bende babamın muhtar olmasını istedim. Ben İhsaniye Mahallesinden aday oldum, babamı da bir haftalık uğraş sonrası Yakup Şevki Paşa mahallesinden aday olmaya ikna ettim. Babama bize gönül veren, sevgi gösteren eşimiz dostumuz bize yetecek diyerek aday ettim. Hiçbir masraf etmeden babamda oradan muhtar oldu. Bilmiyorum hani belki bölgemizde ilk oldu baba oğul muhtarlık" dedi.
Baba Adem Ciğerci ise kendilerini seçen vatandaşları utandırmayacağını ve elinden gelen bütün hizmeti yapacağını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar'da Baba Oğul Aynı İlçede Muhtar Seçildi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
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