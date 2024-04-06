Afyonkarahisar\'da Baba Oğul Aynı İlçede Muhtar Seçildi

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Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen mahalli idari seçimleri sonrası Türkiye'de eşine ender rastlanan bir olay gerçekleşirken, aynı ilçede baba oğlu iki farklı mahallenin muhtarı seçildi.

31 Mart seçimleri sonrası Bolvadin ilçesinde baba Adem Ciğerci Yakup Şevki Paşa Mahallesine, oğlu Fahrettin Ciğerci ise İhsaniye Mahallesine muhtar olarak seçildi. Yapılan oylama sonrası ikinci defa muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden iktisat fakültesi mezunu Fahrettin Ciğerci, "Daha önce Yakup Şevki Paşa Mahallesinde muhtarlık yapıyordum ama belediyenin yaptığı çalışmalardan dolayı mahallemiz ikiye bölündü. Çalışma sonrası benim evimin olduğu mahalle İhsaniye mahallesi sınırları içerisinde kaldı. Bu yüzden kendi mahallemden aday olamadım. Bunun üzerine bende babamın muhtar olmasını istedim. Ben İhsaniye Mahallesinden aday oldum, babamı da bir haftalık uğraş sonrası Yakup Şevki Paşa mahallesinden aday olmaya ikna ettim. Babama bize gönül veren, sevgi gösteren eşimiz dostumuz bize yetecek diyerek aday ettim. Hiçbir masraf etmeden babamda oradan muhtar oldu. Bilmiyorum hani belki bölgemizde ilk oldu baba oğul muhtarlık" dedi.

Baba Adem Ciğerci ise kendilerini seçen vatandaşları utandırmayacağını ve elinden gelen bütün hizmeti yapacağını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR