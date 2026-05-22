Afyonkarahisar'da Bayram Dönüşü Trafik Önlemleri

22.05.2026 16:41
Vali Aktaş, bayram tatilinde 5 milyon araç geçişi bekliyor; belirli araçlara yol kısıtlaması getirildi.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, bayram tatili boyunca kentten 5 milyonun üzerinde araç geçişinin beklendiğini kaydederek, "Bayram dönüşünde 30 Mayıs'da saat 13.00'ten, 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar bazı yollarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine, ara girişler dahil olmak üzere izin verilmeyecektir" dedi.

Vali Aktaş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ali Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya ile birlikte Susuz Kavşağındaki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Ardından basın açıklaması yapan Vali Aktaş bayram dolayısıyla alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Bayram tatili boyunca kent genelinde 920 uygulama noktasının olacağını ifade eden Vali Aktaş, "Bin 480 trafik ekibinde görevli 2 bin 866 trafik personeli ile bin 690 asayiş ekibinde görevli 7 bin 435 asayiş personeli olmak üzere toplam 10 bin 301 emniyet ve jandarma personelimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olacaktır. Bayram tatili süresince oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı şehirlerarası yollar, ana arterler, kavşaklar ve yoğun kullanılan güzergahlarda trafik denetimleri artırılmış olup, rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Özellikle aşırı hız, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ihlallere yönelik kontroller aralıksız sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi.

Bayram dönüşü için ilave tedbirler alınacak

Bayram dönüşü dolayısıyla ek ilave trafik tedbirlerinin alındığını da vurgulayan Vali Aktaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bayram dönüşü, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten, 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar; İstanbul istikametinde D-650 Karayolu üzerinde, Ankara istikametinde ise D-300 Karayolu üzerinde İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar olan güzergahta ve D-260 Karayolu üzerinde Afyonkarahisar'dan Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar olan kesimde; kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine, ara girişler dahil olmak üzere izin verilmeyecektir.

Ancak; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt gibi temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan araçların, zorunlu hallerde ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla geçişlerine kontrollü olarak izin verilecektir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

