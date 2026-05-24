Afyonkarahisar'da Bayram Trafiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Bayram Trafiği

24.05.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatili ile Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu arttı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Afyonkarahisar'daki kara yollarında trafik yoğunluğuna neden olurken, kenti Antalya-Konya ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram tatilinin başlaması ile araç yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli illerine bağlayan yolda yoğunluk oluştu.

Kentte bir başka yoğunluğun oluştuğu bölge ise Bolvadin ve Çay ilçeleri oldu. Konya ve Ankara'dan gelen trafiğin geçtiği ilçelerdeki uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Yolda yoğunluktan dolayı zaman zaman kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri kazaların yaşanmaması için uzun uğraş verirken, kavşaklarda önlem alan polisler emniyet şeritlerini kullanmamaları ve trafik kurallarına uyulması yönünde sürücülere uyarıda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Bayram Trafiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:52
CHP’de kritik telefon görüşmesi Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor
CHP'de kritik telefon görüşmesi! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:10:05. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Bayram Trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.