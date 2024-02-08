Afyonkarahisar\'da büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı' çerçevesinde büyükbaş hayvanlarda şap ve brusella aşılaması ile küpeleme işlemleri yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programına devam ediyor. Ekipler tarafından işletmelerde sağlık taraması ve güncelleme işlemleri, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması, brusella aşılaması ile küpeleme işlemleri yapıldı. Çalışmaların ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR